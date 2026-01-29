タレントの山口もえ（48）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。中3になった長男と“ポケモンフレンド”になってくれた女性タレントを明かした。

この日は公私ともに仲良しのタレントのギャル曽根とともに出演。子供が小さい頃から親しくしているそうで、山口の長男が中3になったことを聞いた曽根は「あんだけかわいくてさ、長男くんと一緒にゲームやったりして」としみじみ。

山口も「本当曽根ちゃん凄い優しいから。もうウチに遊び来た時にね、そうポケモンだよね。ポケモンにハマってて、うちの長男もハマってたら、曽根ちゃんがフレンド申請してくれて。優しいわ、うちの息子とお友達になってくれて。本当に優しい」と感謝した。

曽根も「ポケモンフレンドなんですよね、そんな大きくなった」と笑顔を浮かべた。

山口は2005年に前夫と結婚し、07年6月に長女、11年3月に長男を出産するも、11年に離婚。15年、「爆笑問題」田中裕二と再婚。17年5月に次女を出産している。

ギャル曽根は2011年7月にテレビディレクターの名城ラリータ氏と結婚し、12年11月に第1子男児を出産。16年1月に第2子となる女児を、23年11月には第3子女児を出産している。