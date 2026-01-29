山田花子「身体が温まる」 ランチ代0円弁当に称賛の声「手づくりが一番！」「主婦の鑑」「美味しそう」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が27日、自身のブログを更新。仕事場に持参した、“残り物で節約”手作り弁当を公開した。
【写真】「素晴らしい」ファン絶賛、山田花子の“身体が温まる0円弁当”
山田は、「雪山だわ〜」と題し、「なんばグランド花月 新喜劇初日 2回目終わりました」と報告。舞台セットが雪山だったことにちなみ「ランチは身体が温まるお味噌汁とハヤシライスよ」と、保温ポットを活用した温かそうな弁当の写真を披露している。
続けて「本当は昨日のご飯の残り 大女優ランチ代0円よ」とちゃめっ気たっぷりに紹介した。
コメント欄には「どのお店の弁当より手づくりが一番！」「主婦の鑑」「美味しそう」「節約だなんていいね」「しっかりお昼も準備して、節約 栄養も考えて、家族のこともして、素晴らしい」などの声が多数寄せられている。
