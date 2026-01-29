オーストラリアのタスマニア島は美しい景観で知られる/Blue Planet Studio/iStockphoto/Getty Images

（CNN）オーストラリアの旅行会社のウェブサイトに、南部タスマニア島の秘境温泉を紹介するブログ記事が掲載された。その記事を頼りに温泉を目指す旅行客が続出。しかしその後、問題の記事を生成したのはAI（人工知能）で、この温泉は実在していなかったことが分かった。

タスマニア島北部のお勧めスポットとして「静かな」温泉を紹介する記事は、タスマニア・ツアーズのウェブサイトに掲載された。その後削除されたが、CNNが入手したスクリーンショットによると、森林の中にある穴場として「ウェルドボロー温泉」を紹介。「ハイカーに人気の」秘湯と形容していた。

ウェルドボローはタスマニア島北部の都市ロンセストンから110キロほど離れた小さな田舎町。

問題の記事についてタスマニア・ツアーズを傘下に持つ旅行会社の経営者は、「AIの完全なミス」だったとABC放送に説明した。

ウェルドボローでホテルを経営するクリスティ・プロバートさんはCNNの取材に対し、昨年9月ごろから温泉についての問い合わせが相次ぐようになったと話す。「最初は2、3本の電話だけだった」「それからみんなが大挙してやってくるようになった」とプロバートさん。

問い合わせには全て、「そんな温泉が見つかったらビールをおごりますよ」と答えたという。

タスマニア・ツアーズの経営者とは電話で話をしたといい、「小さな会社が情報を更新し続けるのは大変だと思う」と同情を示す。その上で、「ウェルドボローでやることはたくさんある」とプロバートさんは言い添えた。「温泉はないけれど」