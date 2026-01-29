【37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味/37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味】 2月3日～2月末 販売予定 価格：各160円

「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」/「37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」

亀田製菓は、「37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味（以下、亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味）」および「37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味（以下、亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味）」を、2月3日から期間限定で全国のローソンにて販売する。価格は各160円で、販売期間は2月末まで。

本商品は、スクウェア・エニックスが2月5日に発売するロールプレイングゲーム「ドラゴンクエストVII Reimagined」と、亀田製菓の「亀田の柿の種」とのコラボレーション商品。「ドラゴンクエストVII Reimagined」のゲーム中に登場する「ちからのたね」と「すばやさのたね」をイメージした新商品となっている。

現実世界で、あの“たね”が食べられる！ 夢のコラボレーションが実現

「ドラゴンクエストVII Reimagined」に登場するアイテム“たね”の味をイメージした味付け

「亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味」は、ゲームに登場する「ちからのたね」からイメージを膨らませ、チキンやしょうがの旨みをベースに、ひとくち目からにんにくのパンチをしっかりと感じられる味わいに仕上げられている。

一方「亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味」は、ゲームに登場する「すばやさのたね」からイメージを膨らませ、唐辛子の辛みをアップさせた、辛いけれども止まらない味わいに仕上げている。

【商品概要】

・37g 亀田の柿の種 ドラクエ ちからのたね味

・37g 亀田の柿の種 ドラクエ すばやさのたね味

販売期間：2月3日～2月末

価格；各160円

販売地域/販売チャネル：全国のローソン

※店舗によっては取り扱いのない場合がある。

【担当者コメント】

わたし自身、ドラゴンクエストをプレイする一人のファンとして、ゲームに登場する“たね”を実際に食べられたら……と夢見ていました。その想いを形にできた今回のコラボは、まさに夢の実現です。味わいやパッケージデザインを考える過程では、ゲームの世界観をどう表現するかにこだわり、ワクワクしながら取り組みました。ぜひ、ゲームを楽しみながらこの“たね”を味わって、主人公になった気分を感じていただけたら嬉しいです。（亀田の柿の種担当）

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX