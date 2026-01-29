出川ガール・塚本恋乃葉、スリット入りミニスカから美脚披露「大人っぽい」「スタイル最高」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】タレントの塚本恋乃葉が1月27日、自身のInstagramを更新。上品なコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】新出川ガール「スタイル最高」美太もも全開ミニスカ姿
塚本は「姉がお誕生日だったので一緒にランチした日」とつづり、写真を投稿。グレーの水玉模様のカーディガンに、スリットが入った黒いミニスカートを合わせ、スラリとした脚が際立つ姿となっている。
この投稿に「素敵すぎる」「可愛い」「似合ってる」「大人っぽい」「笑顔が素敵」「スタイル最高」「コーディネート好き」などと反響が集まっている。
塚本は、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新「出川ガール」として2025年4月から活躍。「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞した経歴も持つ。（modelpress編集部）
