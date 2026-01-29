庄司浩平、超特急ハルが「東京タワー見る時とほぼ同じ目をしてました」舞台袖秘話にファン歓喜「神エピソード」「20センチ差可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/29】俳優の庄司浩平が28日、自身のX（旧Twitter）を更新。超特急・ハル（柏木悠）との裏話を明かし、話題を呼んでいる。
【写真】26歳俳優、話題沸騰の授賞式舞台裏
「NYLON JAPAN」が選出した「NYLON’S NEXT 2026」にて庄司は“IT BOY”俳優部門、超特急はJ-POPボーイズ部門を受賞し、28日、都内で開催された授賞式「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」に出席した。
授賞式後、庄司は「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS登壇しました！佐久間さんにいいお話を聞けました」と“イケオジ”CREATOR部門を受賞した佐久間宣行との会話を回顧。また「舞台袖で超特急のハルさんが、東京タワー見る時とほぼ同じ目をしてました。ありがとうございました」と188cmの庄司を168cmのハルが見上げていたというエピソードも明かしていた。
この投稿に、双方のファンから「神エピソード」「ハルくんのお話嬉しい！」「2ショットお願いします」「20センチ差可愛すぎる」「見上げてるとこ見たい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆庄司浩平、超特急ハルとの舞台袖秘話
◆庄司浩平の投稿に反響
この投稿に、双方のファンから「神エピソード」「ハルくんのお話嬉しい！」「2ショットお願いします」「20センチ差可愛すぎる」「見上げてるとこ見たい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
