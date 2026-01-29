1児の母・長谷川理恵「胃袋わしづかみメニュー」成長期息子から好評の晩御飯公開「何度もリピしてます」
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの長谷川理恵が1月28日、自身のInstagramを更新。成長期の息子からリクエストを受けたという晩御飯メニューを公開し、話題となっている。
【写真】52歳ママモデル「照りツヤが食欲そそられる」麻婆茄子＆春雨サラダなど並んだ食卓
長谷川が「遂にボンの成長期がきたみたい！お弁当のおにぎりは4個にしてほしいと こうなると俄然作り甲斐があります」とつづり、海苔を巻いた塩むすび2個の写真を投稿。また「昨日の晩御飯はボンのリクエストで麻婆茄子と春雨サラダ」と息子リクエストの晩御飯の写真も公開し「胃袋わしづかみメニュー、何度もリピしてます」と好評なメニューを明かした。
この投稿に「塩むすび最高」「食欲に成長を感じます」「照りツヤが食欲そそられる」「晩御飯美味しそう」「レシピ知りたい」などと反響が集まっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
