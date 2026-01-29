¡Èi-dle¤ÎÄïÊ¬¡ÉNOWZ¡Ê¥Ê¥¦¥º¡Ë¡¢ÆüËÜÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¡ªÆüËÜ¿Í¥é¥Ã¥Ñ¡¼YRD Leo¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã
i-dle¤¬½êÂ°¤¹¤ëCUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NOWZ¡Ê¥Ê¥¦¥º¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
NOWZ¤Ï¡¢3·î4Æü¤ËÁ´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆüËÜ1st EP¡ØNOWZ¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛNOWZ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯¤Ç²þÌ¾¡õ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÌ¾¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦YRD Leo¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØAMMO¡Êfeat. YRD Leo¡Ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØHomeRUN¡Ù¡ØGET BUCK¡Ù¡ØRun with me¡Ù¤È1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIGNITION¡Ù¤Î¡ØFly to the youth¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØAMMO¡Êfeat. YRD Leo¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊHIPHOP¥È¥é¥Ã¥¯¡£NOWZ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëYRD Leo¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê²Î»ì¤È¸ÄÀÅª¤ÊÀ¼¿§¤ÇÆüËÜ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡ØBye¡Ù¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢NOWZ¤ÏÆüËÜ1st EP¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£3·î5Æü¡¦6Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ª¤è¤ÓÆÃÅµ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢7Æü¡¦8Æü¤Ë¤Ï¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈTOKYO-BAY¤òË¬¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢NOWZ¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¡Öº£·î¤ÎK-POP¥ë¡¼¥¡¼¡ÊBillboard's K-Pop Rookie of the Month¡Ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIGNITION¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØEVERGLOW¡Ù¤¬ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥ÈK-POP¥½¥ó¥°¡§¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁªÄê¡ÊThe 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks¡Ë¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
