【FW GUNDAM CONVERGE SB ソドン【2次】】 予約開始：1月29日13時 6月 発送予定 価格：5,390円 プレミアムバンダイ限定品

バンダイは、食玩「FW GUNDAM CONVERGE SB ソドン」の2次受注分を6月に発売する。1月29日13時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は5,390円。

本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場する強襲揚陸艦「ソドン」を、同社の食玩シリーズ「FW GUNDAM CONVERGE SB」で商品化したもの。

ジオン公国軍によって改修された本艦を、「CONVERGE SB」の精密な造形と彩色で立体化しており、公国軍によって塗り替えられた緑を基調としたカラーリングのほか、ソロモンへ突撃を可能としたショックアブソーバーの展開や逆噴射のギミックも差し替えパーツにより実現している。また、おまけパーツとして“あの船”も付属する、プレイバリューの高いアイテムとなっている。

「FW GUNDAM CONVERGE SB ソドン」

サイズ：H 約95mm × W 約125mm 素材：ABS 商品内容彩色済みフィギュア(一部組立て)１セット専用台座ガム（ソーダ味）1個

(C)創通・サンライズ