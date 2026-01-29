天ぷらが無料/100円引きになる「4枚綴りクーポン」を数量限定で配布、1月29日〜【はなまるうどん 創業25周年感謝祭 第8弾】

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開するはなまるは、2000年5月に香川県高松市で創業し、2025年5月に25周年を迎えた。

2026年1月29日からは『創業25周年感謝祭 第8弾』として、うどんのお供･天ぷらを存分に楽しめる『4枚綴りクーポン』を、「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」の各店舗(一部店舗除く)で配布する。数量限定のため、なくなり次第配布終了。

人気メニューの「ちくわ磯辺揚げ」「はなまる唐揚げ」が無料になるクーポン各1枚と、好きな天ぷら100円引きのクーポンが2枚の計4枚綴り。次回来店時に、うどん1品の購入につきクーポン1枚が使える。

【クーポン対象メニューの画像はこちら】ちくわ磯辺揚げ･はなまる唐揚げなど

〈『4枚綴りクーポン』概要〉

【配布期間】

2026年1月29日〜2月10日ごろ

※なくなり次第配布終了

【利用期間】

2026年1月29日〜2月25日

【クーポン内容】

･お好きな天ぷら1品100円引き×2枚

･「ちくわ磯辺揚げ」1本無料×1枚

･「はなまる唐揚げ」1個無料×1枚

【利用条件】

会計時に従業員に、クーポンを渡すことで利用可能。うどん1杯ごとに、1枚利用できる。テイクアウトでも利用できる。

※空港･競馬場内店舗等、一部の店舗や施設の店舗では使用できない。

※モバイルオーダー、デリバリーサービス、テイクアウト専用レジでは使用できない。

※他のキャンペーンサービス、割引、クーポンとは併用できない。ただし、株主優待券とは併用できる。

【クーポン配布店舗】

全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」

【利用のみ対象店舗(吉野家からあげ販売店舗は無料対象外)】

･那覇空港際内ターミナルビル店

･福岡空港国内ターミナルビル店

･イーアス沖縄豊崎店

･ミーナ天神店

･イオン浦西店

･TXGA 流山おおたかの森店

･茨木宮島店

･うまげな西武所沢店

【対象外店舗】

･多肥店

･東京競馬場店

･新習志野湯〜ねる店

･竹清アリオ倉敷店

･竹清 LECT店

･竹清有明ガーデン店

