ポケモンは、フィギュア「初音ミク（エスパー）＆メロエッタ」を通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて1月29日10時より予約受付を開始した。発売は2027年1月下旬を予定し、価格は34,100円。

本商品はコラボプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」、通称「ポケミク」より、初音ミク（エスパー）と相棒のメロエッタをフィギュア化したもの。

ポケモントレーナーの初音ミク（エスパー）は制服姿で特徴的なツインテールが再現され、ボストンバッグには鍵盤にステッカーなど細かく造形されている。パートナーのメロエッタは寄り添うように造形されている。

台座も華やかで楽譜のエフェクトが造形されている。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. (C)Crypton Future Media, INC.

