フィギュア「初音ミク（エスパー）＆メロエッタ」がポケモンセンターオンラインにて予約受付開始
【初音ミク（エスパー）＆メロエッタ】 予約期間：1月29日10時～3月26日16時59分まで 2027年1月下旬 発売予定 価格：34,100円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. (C)Crypton Future Media, INC.
ポケモンは、フィギュア「初音ミク（エスパー）＆メロエッタ」を通販サイト「ポケモンセンターオンライン」にて1月29日10時より予約受付を開始した。発売は2027年1月下旬を予定し、価格は34,100円。
本商品はコラボプロジェクト「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE」、通称「ポケミク」より、初音ミク（エスパー）と相棒のメロエッタをフィギュア化したもの。
ポケモントレーナーの初音ミク（エスパー）は制服姿で特徴的なツインテールが再現され、ボストンバッグには鍵盤にステッカーなど細かく造形されている。パートナーのメロエッタは寄り添うように造形されている。
台座も華やかで楽譜のエフェクトが造形されている。
本日1月29日（木）から、「フィギュア 初音ミク（エスパー）＆メロエッタ」が、ポケモンセンターオンラインで注文受け付け開始！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) January 29, 2026
ぜひチェックしてね！https://t.co/1TkwQXEz3F #ポケモンセンターオンライン pic.twitter.com/qwSOCZfj25
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. (C)Crypton Future Media, INC.
※画像はイメージです。