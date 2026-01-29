今日29日は冬型の気圧配置が強まり、北陸や東北など日本海側で積雪が急増し、記録的な大雪になっている所もあります。今夜から明日30日にかけてはさらに雪が強まり、東北から山陰にかけての日本海側と愛知県では大雪警報の発表される可能性があります。交通の影響などご注意下さい。

日本海側で積雪急増 青森市で150センチ超 記録的な大雪も

今日29日は冬型の気圧配置が強まり、北陸や東北など日本海側で局地的に雪が強まっています。青森市では今日29日午前0時の積雪が158センチに達し、午前11時現在の積雪は150センチです。青森市で1月に積雪が150センチ以上になったのは、1986年以来40年ぶりのこととなります。青森県八甲田山系の酸ケ湯では午前11時の積雪が473センチで5メートル近くになっています。





北陸から近畿、山陰では短時間で積雪の増えている所があり、午前11時の積雪は新潟県津南町で222センチとなっています。

今夜〜明日30日 東北〜北陸、山陰に加え、東海でも警報級大雪か

今夜から明日30日にかけてはさらに雪が強まり、さらに積雪が急増する所もあるでしょう。東北から山陰にかけての日本海側と愛知県では大雪警報の発表される可能性があります。

積雪や路面の凍結によって、交通に影響が出る所もありますので、十分ご注意ください。