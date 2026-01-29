NNNは、読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、独自の取材も加えて序盤の情勢を分析しました。その結果、自民党が単独で過半数を上回る勢いであることがわかりました。一方、中道改革連合は伸び悩んでいます。各党の反応を伝えてもらいます。

まず、自民党は「手応え」を感じています。ある政権幹部は「政権支持率の高さが自民党の支持に繋がっている」と、総理演説に同行している関係者は「演説先で高市人気の高さを感じる」と、ある都市部の候補者は「有権者が駅でビラを多く受け取ってくれる」など序盤戦での手応えを感じています。

また、自民党幹部は「高市人気の風は今後さらに強まると思う」と期待感を示しています。一方で、政権幹部は「これで陣営に緩みがでないよう気を引き締めないと」と話しています。

――野党側、特に中道はこの情勢をどう受け止めていますか？

中道は「焦り」を感じているようですが、後半に向け巻き返しを狙います。

ある中道幹部は「党の名前が浸透するのに時間が足りなすぎる」と、別のベテラン議員は「特に高齢者に名前を覚えてもらえない」と苦しさを語っています。

また、別の中道幹部は「『立憲民主党』を立ち上げた時のような風が全くない」と期待感が高まってないと分析しています。

一方、ある中道議員は「公明党の支持者も徐々に手伝い始めてくれている」と、別の中道ベテランは「公明党との選挙協力の効果は選挙戦後半から現れてくる」と、別の中道幹部は「接戦区は100近くある。まだ、逆転可能だ」などと序盤戦でのビハインドを後半戦にかけて巻き返しを狙います。

取材をすると、与野党多くの議員が「超短期決戦のためにこの流れが続くか変わるのか見えない」と話しています。序盤の情勢をふまえ各党が戦略をどう練り直すかが、勝敗の行方にも影響しそうです。