「ラムネモンキー」（フジテレビ系）の第3話が、28日に放送された。

本作は、かつての恩師の失踪事件の謎が3人の大人を再起動させる「1988青春回収ヒューマンコメディー」。反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演。脚本は古沢良太氏。

雄太（反町）、肇（大森）、紀介（津田）は、中学時代の同級生・灯里（西田尚美）から重要な証言を得る。中学生の頃、帰宅中に女性の悲鳴が聞こえ、振り向くとマチルダこと宮下（木竜麻生）がうずくまっていた。

マチルダの近くにいた男は灯里に気づき、足早に立ち去っていったという。3人は鶴見巡査（濱尾ノリタカ）にその話を伝えるが、巡査は困惑するばかり。

一方、映画監督の肇は仕事がなく、借金を抱えていた。かつてのツテを頼ろうとするが全く相手にされない。流行要素を盛り込んだ企画書で何とか仕事につなげようと必死だ。そんな中、白馬（福本莉子）が働くカフェで、3人は映画を撮った経緯を思い出す。

放送終了後、SNS上には、「昭和末期から平成初期に思春期を過ごした大人と、何かしらモノ作りに携わってる人間には深く刺さる回だった」「マチルダの『創作をするってことは批判も批評もされるってことだよ。それでも作らずにいられない人が創作者になる』という一言が刺さった」「過去の事実を取り戻しながら現在と過去の自身のギャップにもがく中年青春ドラマ」などのコメントが上がった。

また、「江藤先生（石倉三郎）の屈折した愛情を感じて涙が出た」「『間違っても天才だなんて勘違いするな』。江藤先生の言葉は自戒の言葉だった。ジェイソンは最期までジェイソンを演じ切った」「今回は肇の“青春の答え合わせ”だったな」などの声もあった。

そのほか、「個人的には、チェン、キンポー、ユンというあだ名がツボ」「要するに“ズッコケ中年三人組”なんだと気付いた」「酒に酔って戦う『酔拳ドランクモンキー 』だと子どもらしくないからラムネを飲んで強くなる『炭酸拳ラムネモンキー』でタイトル回収」といったコメントもあった。