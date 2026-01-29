三田寛子、赤いセーター着て還暦祝い「可愛さ変わらず」「還暦なんて…見えないです」 夫・中村芝翫も昨年60歳に
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子が27日、60歳を迎えた。28日に自身のインスタグラムを更新し、バースデーケーキで祝ってもらっている様子をとらえた“還暦パーティー”の写真を披露した。
【写真】「還暦なんて…見えないです」「可愛さ変わらず」赤いセーター姿で“60歳の誕生日”を祝われる三田寛子
三田は赤いセーターをまとい、肩には「Birthday Queen」と書かれたタスキを、頭には華やかなティアラを着け笑顔。還暦祝いらしい“赤”を基調とした装いが印象的だ。
また、投稿では「私って本当にドジ コントみたい」と笑顔を交えながら、誕生日ケーキのローソクを吹き消した後にケーキを落としてしまったアクシデントも紹介。豪華なバースデーケーキやシャンパンを手にしたショットのほか、落として“ぐちゃぐちゃ”になってしまったケーキの写真も披露し「形は崩れましたがみんなで残らず頂きました ありがとうございました」と感謝の言葉をつづっている。
この投稿に、ファンからは「可愛さ変わらず」「還暦なんて…見えないです」「お祝いの赤がお似合いです」「忘れられないお誕生日となりましたね」「素敵な一年になりますように」などと、祝福を中心にさまざまなコメントが寄せられている。
なお、夫の芝翫も昨年8月31日に60歳を迎え、夫婦そろって還暦を迎えている。
