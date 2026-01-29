お笑い芸人のザブングル加藤（51）が28日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。節約に関する独自の価値観を披露した。

番組では「考え方でお金が貯まる!?独自の節約余談」と題し、加藤とサバンナ八木真澄（51）、鬼越トマホークが出演した。

加藤の日常に密着し、「ネット容量は月3ギガ」「帰宅前は公園のトイレ」「風呂の湯は3日間同じ＆残り湯は洗濯に」「契約アンペアを下げて基本料ダウン」など22の節約術を披露。年間約45万円の節約になっていると紹介されると、八木も「次元が違うね。ちょっとビビった。度肝抜かれた」と驚いた。

一方で、加藤は「勝手にポイントが貯まってたりはするんですけど、ポイントのためにあっちこっち行ったり、ポイ活的なことはしない」とキッパリ。その理由を「ポイントに自分の人生を奪われているような感じがして、結果コスパが悪いというか。人間の脳みそって容量決まってるじゃないですか。ポイ活をすると脳みその20％くらい奪われるんですよ。そうすると、本来のパフォーマンスが発揮できなくなっちゃう」と語った。

さらに、MCのかまいたち濱家隆一から「ああいうのはしはらないんですか？ 楽屋にケータリングとかお弁当置いてあるのを持って帰ったりする方いるじゃないですか？」と聞かれると、「あれは品がないというか。残ったらスタッフさんが食べたりとかあるじゃないですか。あれをガーッと持って行くのは万引しているような気分になって、ちょっとなんか違うんですよ。僕の中で」との考えを披露していた。