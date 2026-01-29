»³¸ý¤â¤¨¡¡¹â3¡¦Ä¹½÷¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡¡¡Ö¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¡×½ÐÍè»öÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£18ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤·¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á¾º¬¤Ï»³¸ý¤ÎÄ¹½÷¤¬¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¨¡¼¡ª¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¶Ã¤¡£¡ÖÀ®¿Í¤À¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤µ¡¢½é¤á¤ÆÁªµó¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÁªµó¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡ÖÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤³¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡É¤È¤«¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤Ç¤â¤³¤Ê¤¤¤ÀÁ´Á³°ã¤¦¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Í¡×¤È²ñÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤è¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï2005Ç¯¤ËÁ°É×¤È·ëº§¤·¡¢07Ç¯6·î¤ËÄ¹½÷¡¢11Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤â¡¢11Ç¯¤ËÎ¥º§¡£15Ç¯¡¢¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÅÄÃæÍµÆó¤ÈºÆº§¡£17Ç¯5·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£