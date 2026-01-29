強烈寒気で東京23区など関東平野部で積雪も　東北から山陰で大雪警戒　積雪予想は北陸で70cm近畿で60cm

再び強烈な寒気の影響で、30日にかけて東北から近畿は大雪となる見込みです。

また、東京23区でも雪が積もる恐れがあり注意が必要です。

記録的な大雪となった北日本から西日本の日本海側を中心に、また強烈な寒気に覆われる予想です。

北陸などには30日にかけて活発な雪雲が流れ込み続け、局地的に積雪が増える恐れがあります。

すでに全国で最も積雪が多い青森・酸ヶ湯では29日午前5時の積雪が4m80cmで、2025年に続き5メートルに近づき、記録的な大雪となっています。

また、北陸や山陰地方でも大雪の恐れがあります。

3時間に降った雪の量は新潟・糸魚川市能生で21cm、富山・朝日で14cmなどと強い雪となっています。

30日朝までに降る雪の量は北陸地方で70cm、近畿地方で60cmと予想されていて、各地で大雪による被害に警戒が必要です。

一方、関東地方でも午後は強い寒気が流れ込み、早ければ午後3時ごろから局地的に雪が降る予想です。

東京23区などの平野部でも一時的に雪が降り、29日夜遅くにかけて積雪となる恐れがあります。

30日午前6時までの24時間で降る雪の予想は、関東北部の山沿いで30cm、秩父地方で5cm、東京23区でも1cmとなっています。

30日朝は厳しい冷え込みとなる見込みで、都心の最低気温は0度となる予想です。

雪による交通障害や、路面の凍結に注意してください。