Snow Man佐久間大介（33）が29日、都内で、「レゴ（R）どうぶつシリーズキャンペーン発表会」に登壇した。

同社の「クリエイティブフレンド」に就任。「表現するのって、年齢、性別関係なくて、作り上げる過程が楽しかったり、できあがってからが楽しかったり、自由に楽しんでほしい」と呼びかけた。また「僕自身、仕事をする上で愛がないと仕事したくないと思っている」と話し、「好きになったものの楽しさをいっぱい伝えたい」と意気込んだ。

自身も動画撮影で「どうぶつシリーズ」を組み立てて遊び、「このパーツは何だろう、から始まって、だんだん温かみを感じてくる」と楽しんだことを明かし、お気に入りはイルカとフラミンゴ。波のしぶきや細かい羽までブロックで表現するクオリティーの高さに非常に驚いていた。

自宅で保護猫を2匹飼っており、日常から動物への親しみは深いという。「ツナ」と「シャチ」の2匹と暮らす中で「家に猫がいるという感覚では無くて、家族がいるという感覚なんですよね」と築き上げた愛を説明。「僕に寄ってきてくれたり、しゃべりかけてくれたりすると、お互いに家族として認め合っているんだなって感じがしますね」とほっこりエピソードを語った。