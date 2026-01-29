「人は見た目が9割」と言われるように、婚活において第一印象、特に「体型」は非常に重要な判断基準となります。株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』が実施した「ぽっちゃり男性の婚活事情に関する実態調査2026」によると、婚活において避けたい体型は「ぽっちゃり」が最多となりました。では、ぽっちゃり体型の場合、どんな魅力があれば結婚対象になるのでしょうか。



調査は、全国の20代〜50代の女性300人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



調査の結果、全体の79.3%が「結婚相手選びにおいて、相手の体型は重要」と回答し、内面重視と言われる婚活においても、第一印象を左右する「体型」は、多くの女性にとって無視できない要素であることがわかりました。



そこで、「理想的な体型」を聞いたところ、「細マッチョ」（128人）と「標準体型」（125人）で8割以上を占めた一方で、「マッチョ」（15人）や「やせ型」（5人）といった極端な体型は支持が低く、程よく引き締まった健康的な体が求められている様子が見て取れました。



「細マッチョ」と答えた人からは、「自己管理ができていると感じる」（30代）、「見た目がカッコイイし、どんな服装のスタイルでも着こなせる」（50代）といった意見が寄せられました。



反対に、「避けたい体型」としては、「ぽっちゃり」（206人）が「やせ型」（43人）や「マッチョ」（37人）に大きく差をつけて最多に。



回答者からは、「体重をコントロール出来ないのは自分自身に甘く精神的に弱いと思ってしまう。また、食に偏りがありそうなイメージがある」（50代）、「ガリガリに痩せ細り、身体も弱そうな人は無理です。性格もネガティブな人が多い印象」（40代）などの声が寄せられました。



さらに、「ぽっちゃり体型は結婚対象になりますか」という質問には、「対象にならない」（172人）が過半数を占めており、肥満傾向にある男性にとっては非常に厳しい現実が突きつけられました。



厳しい結果の一方で、条件次第では「対象になる」（128人）と答えた層も4割強存在しており、彼女たちが挙げた「ぽっちゃり体型を挽回できる魅力」としては、「清潔感」（68人）、「経済力」（65人）、「誠実さ」（38人）など身だしなみを整え、清潔感を徹底することで、チャンスを広げられる可能性がうかがえました。



調査を実施した同所は、「女性が求めているのは、モデルのような体型ではなく、『自己管理ができているか』『健康的な生活を送っているか』という点です」と指摘。



そのうえで、「まずは清潔感を徹底し、健康的な生活習慣を心がけること。その姿勢は必ず相手に伝わり、信頼へと変わります」とコメントしています。



