冬に行きたい「香川県の穴場秘境」ランキング！ 2位「大窪寺」を抑えた1位は？【2026年調査】
春が待ち遠しいこの季節、ふと立ち止まって景色を味わいたくなる瞬間はありませんか。そんな気分に寄り添ってくれるのが、冬の静けさに包まれた秘境。今回は、心まで澄んでいくようなスポットに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「香川県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
※標高が高く、冬期は積雪や路面凍結が発生しやすいため、冬用タイヤの装着など十分な準備が必要です
回答者からは「冬は観光客が少なく、静かにお寺の境内や山道を散策でき、寺院の荘厳な雰囲気と冬の澄んだ空気が合わさり、心落ち着く体験ができるからです」（60代男性／愛知県）、「四国八十八箇所霊場の結願の寺の雪化粧をした姿を見てみたいから」（50代男性／東京都）、「紅葉後の冬景色は落ち着きがあり、雪が降ると一層神秘的だから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「全国の滝スポットの中でも50mという高さから流れるものはとても珍しい為」（20代男性／滋賀県）、「壮大な滝を見られるから」（20代女性／福岡県）、「冬の澄んだ空気の中で凛とした滝景色を楽しめる香川県の穴場秘境だと思う。観光客が少なく静かで、苔むした岩肌や水の透明感が際立ってました。冷え込みで厳かな雰囲気が増し、心を落ち着かせたい人に人気の癒やし場所だと思います」（40代男性／千葉県）といった声が集まりました。
