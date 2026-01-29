「愛おしいかよ」佐野勇斗、撮影後オフショットに反響！ 「5人の絆に涙」「長男すぎる！」
M!LKの佐野勇斗さんは1月28日、自身のInstagramを更新。バラエティー番組『ニノなのに』（TBS系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】M!LKの撮影後オフショット
ファンからは「M!LK愛が強い」「5人の絆に涙」「長男すぎる！」「めちゃくちゃ感動」「M!LKのみーんな爆裂に凄い」「今年はM!LKの年になるね」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「M!LK愛が強い」佐野さんは「ニノなのに見てくださりありがとうございました！！」とつづり、3枚の写真を投稿。M!LKの5人で初日の出を見る姿を載せていますが「紅白、ランニングCDTVの後に自転車で約３０キロ走り、初日の出を見てきました」と、年末年始はハードスケジュールをこなしたことを明かしています。また「撮影終了後、秒で爆睡するこいつら。愛おしいかよ」と、撮影後に眠るグループメンバーたちの姿も掲載しました。
オフショットはほかにも！14日の投稿でも、同番組のオフショットを公開した佐野さん。グループメンバーの曽野舜太さん、塩崎太智さん（※崎はたつさき）と撮影したプリクラはとても貴重ではないでしょうか。気になった人はチェックしてみてくださいね。
