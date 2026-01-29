「朝起きたら妻が猫バーガー作ってました」



【動画】「私も！」 くっつく兄猫たちの間に妹猫がイン

そんなコメントが添えられた写真が話題です。写っているのは、茶トラ猫の「すず」くん（9歳・男の子）、キジトラ猫の「ふうか」ちゃん（2歳・女の子）、そしてママ。まだ目を覚ましたばかりのママは、布団をかぶって横になっています。ふうかちゃんは、布団の中にもぐってママの腕にアゴをのせ、うっとりとした様子。一方、すずくんは、布団をはさんでちょうどその上に座り込み、ママに撫でてもらって目を細めています。



その光景は、バンズにひき肉のパティや野菜をはさんだハンバーガーのよう。一瞬のことではあったものの、朝のこのユニークな光景は、6.1万件超の“いいね”を集め、「最高の目覚め」「贅沢だなあ」と、ほっこりする声が寄せられています。Xユーザー・すずつむふうさん（@kagisuzu0531）にお話を伺いました。



布団の上で完成した、思わず二度見する構図

ーー撮影時の状況について教えてください。



「朝起きると、妻から『こっちを見て！』と言われて見てみると、このようなポーズになっていました」



ーーこの光景を見た感想は？



「かわいいなと微笑ましく思うのと同時に、ふうかちゃん大丈夫？ と思いました」



ーーこのように重なることはよくありますか。



「ふだんは、“猫団子”になってよくくっついています。こうやって上下に重なっているのを見るのは、このときが初めてでした」



ーー同居猫のつむぎくんは、“猫バーガー”に入っていませんね。



「つむぎくんは、1階のリビングにいました。子どもたちが先に起きていたので、一緒にいたようです」



ーーふだんは、どのような性格ですか。



「すずくんは、おっとりとしていて、お昼寝が大好きです。ふうかちゃんは、お転婆で、おもちゃで遊ぶのが大好き。つむぎくんは、我が家で一番の甘えん坊で、初対面の人にも自分から甘えに行く積極的な子です。ふだんは、それぞれの定位置でくつろいでいますが、たまに一緒にくっついて寝ていたり、ケンカを仕掛けにいったりしています。最近は、ふうかちゃんが、すずくんやつむぎくんによくちょっかいをかけるので、2匹はその対応にてんてこ舞いになっているようです。ただ、3匹とも相性は良いようで、基本的には仲良く過ごしていますね」



リプライには、思わず笑顔になってしまうような光景に癒やされたという声が、次々と寄せられていました。



「贅沢だなあ」

「幸せバーガー♡」

「うゎっ！ いいなぁ〜」

「とってもかわいいです」

「最高の目覚めになりそう」

「何とうらやましいことをw」

「寝ごたえがあってすごいな」

「しかもダブルバーガーだ……」

「将来の夢です。これやりたい」

「パティのつぶれれ具合がかわいいです！」

「埋もれてる子と目が合うのがかわいすぎます！」

「猫バーガー……“かわいすぎて罪”ってなるやつやん」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）