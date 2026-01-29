【2026年】2月に下がりやすい業種・銘柄とは？
2月に下がりやすい業種は？2月相場は、3月決算企業の決算を控えて利益確定売りが増えるため、株価が下落する傾向にあるといわれています。今回は、値動きが激しい2月相場の中でも特に、株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避できるでしょう。
今回は、2月の株式相場においてどのような業種が下がりやすいのか、日経平均採用銘柄（225銘柄）の過去の株価データから統計的に検証してみました。
■検証期間：2000年1月1日〜2025年12月31日
■1銘柄当たりの投資金額：20万円
■買い条件：1月末の寄り付きで買い
■売り条件：25営業日経過後の翌営業日寄り付きで売り
1月末にある業種の銘柄を全て購入し、25日経過後に売却した場合について検証を行います。検証対象の業種の勝率が50％以上で損益がプラスならば、2月は株価が上がりやすく、逆に勝率が50％未満で損益がマイナスならば、株価が下がりやすい月となります。
以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。
2月相場の業種ワースト3検証の結果、値動きが激しい2月相場の中でも、特に勝率の低かった業種を順に紹介します。
1位：繊維（4銘柄）
勝率：34.62％
勝ち数：18回
負け数：34回
引き分け数：0回
平均損益（円）：-4,925円
平均損益（率）：-2.46％
平均利益（円）：9,273円
平均利益（率）：4.64％
平均損失（円）：-12,441円
平均損失（率）：-6.22％
合計損益（円）：-256,098円
合計損益（率）：-128.05％
合計利益（円）：166,911円
合計利益（率）：83.46％
合計損失（円）：-423,009円
合計損失（率）：-211.51％
PF（プロフィット・ファクター）：0.395
平均保持日数：26.15日
2位：建設（9銘柄）
勝率：43.81％
勝ち数：99回
負け数：127回
引き分け数：4回
平均損益（円）：-2,606円
平均損益（率）：-1.30％
平均利益（円）：13,144円
平均利益（率）：6.57％
平均損失（円）：-14,967円
平均損失（率）：-7.48％
合計損益（円）：-599,492円
合計損益（率）：-299.75％
合計利益（円）：1,301,262円
合計利益（率）：650.66％
合計損失（円）：-1,900,754円
合計損失（率）：-950.41％
PF（プロフィット・ファクター）：0.685
平均保持日数：26.15日
3位：小売業（10銘柄）
勝率：49.12％
勝ち数：111回
負け数：115回
引き分け数：0回
平均損益（円）：-1,554円
平均損益（率）：-0.78％
平均利益（円）：12,026円
平均利益（率）：6.01％
平均損失（円）：-14,662円
平均損失（率）：-7.33％
合計損益（円）：-351,288円
合計損益（率）：-175.65％
合計利益（円）：1,334,858円
合計利益（率）：667.46％
合計損失（円）：-1,686,146円
合計損失（率）：-843.10％
PF（プロフィット・ファクター）：0.792
平均保持日数：26.15日
以上が、2月相場で不調だった3業種の検証結果です。検証結果を見てみると、3業種全ての勝率が50％以下です。3業種共に1トレード当たりの平均損益もマイナスになっています。したがってこの3業種は2月に下がりやすい傾向にあるといえるでしょう。
2月相場の低成績ランキングでは最後に、これらの業種の中でも特に下落傾向が強く、2月相場で軟調に推移する傾向がある銘柄をご紹介します。
表は、先ほどの検証において、勝率50％以下の銘柄のランキングです。平均損益がマイナスの銘柄が多く、2月に繊維、建設、小売業といった業種の銘柄をトレードする際は注意が必要でしょう。
株の売買を行う前に今回のように簡単な検証を行うことで、その投資がどの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか、事前に把握できます。検証を行ってから投資すれば、きっと安心感が違うことでしょう。皆さんも投資する際には一度検証してくださいね。
※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします
文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）
国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。
(文:西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）)