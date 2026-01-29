定番「白」＆「黒」でローダウンスタイルをいち早く提案

エアロパーツの開発・製造・販売を手掛けるKUHL JAPAN（クールジャパン／名古屋市緑区）は2025年10月29日、同日公開された日産の新型「エルグランド」のローダウン＆カスタムイメージCGを制作し、いちはやく公開しました。

新型エルグランドは、2026年夏に正式発売される予定の高級ミニバンで、今回実施されるフルモデルチェンジによって4代目となります。

【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランド」“迫力ローダウン仕様”です！ 画像で見る（30枚以上）

どこよりも早く制作されたカスタム仕様の新型エルグランドは、いったいどのようなエクステリアに変身したのでしょうか。

日本の高級ミニバン市場において、その先駆者として君臨してきたのがエルグランドです。

1997年に登場した初代（E50型）は、それまでの商用車ベースのワゴンとは一線を画す、圧倒的な存在感と豪華な内装を備えた「プレミアムミニバン」という新たなカテゴリーを創出しました。

2002年に登場した2代目（E51型）では、FRレイアウトによる力強い走行性能と重厚なデザインが支持され、市場における「キングオブミニバン」としての地位を盤石なものとしました。

2010年登場の現行型（E52型）では、低重心プラットフォームの採用により、セダンに近いハンドリングを追求するなど、常に独自の進化を遂げています。

しかし、その現行モデルも15年以上の長きにわたり販売されており、ファンの間では次世代モデルへのフルモデルチェンジが以前より切望されていたところです。

こうした中、2025年10月に開催された「ジャパン・モビリティ・ショー2025（JMS2025）」において、日産はついに次期型エルグランドを示唆する新型モデルを先行公開し、2026年夏の発売予定がアナウンスされました。

この4代目（E53型）は、第3世代e-POWERの搭載やプロパイロット2.0の採用など、日産の最新技術を惜しみなく投入することが期待されています。

新型エルグランドの世界初公開に合わせ、カスタムカー業界で絶大な支持を誇るKUHL JAPANが、驚くべきスピードでカスタマイズイメージCGを公開しました。

同社は、過激なローダウンや独創的なエアロパーツで知られる総合カスタムメーカーであり、新型車の登場とほぼ同時にそのポテンシャルを引き出すデザインを提案することで定評があります。

今回公開されたCGは、JMS2025で披露された新型エルグランドの造形をベースに、KUHLが得意とする「ベタベタ」なローダウン仕様を最速で具現化したものです。

新型モデルが持つ本来の迫力を損なうことなく、むしろその未来的でエッジの効いたラインを強調するようなカスタマイズが施されています。

この提案は、純正のスタイリングに満足できない層や、ミニバンであっても独自の個性を追求したい熱狂的なカスタムファンに向けて、次世代エルグランドのカスタマイズにおける一つの指標を示したといえるでしょう。

公開されたカスタムCGの最大の特徴は、フェンダーとタイヤの隙間を極限まで排除した圧倒的なローフォルムです。

フロント周りでは、日本の伝統工芸である「組子」をモチーフにした独創的な大型グリルが、ローダウンによってよりワイドで低重心な印象を強調しており、まさに「地を這うキング」にふさわしい凄みを醸し出しています。

足元には、KUHLオリジナルのホイールが装着されました。

新型エルグランドの直線的なサイドラインと、深く美しいリムを持つホイールのコントラストは、この車両が持つラグジュアリーな側面をスポーティに昇華させています。

さらに、キャンバー角を適切に設定することで、フェンダー内に大径ホイールが収まるその姿は、CGとは思えないほどの現実的な迫力を伴っています。

JMS2025で日産は、独自の2トーンカラーを提案していますが、今回のカスタムCGでは、定番かつ人気の高い「ホワイト」と「ブラック」の2種類のボディカラーに変更されている点も注目されます。

速報CGであったためか、今回エアロパーツなどの提案は間に合いませんでしたが、2026年に日産が満を持して放つ新型エルグランドと、それを迎え撃つカスタムビルダーたちの競演には、今後も目が離せません。