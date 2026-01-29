ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 熊本市西区で建物火災との通報により未明に消防車出動 城山大塘3丁… 熊本市西区で建物火災との通報により未明に消防車出動 城山大塘3丁目付近（1月29日午前3時43分ごろ） 熊本市西区で建物火災との通報により未明に消防車出動 城山大塘3丁目付近（1月29日午前3時43分ごろ） 2026年1月29日 11時20分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 熊本市災害情報メールによると、29日午前3時43分ごろ、同市西区城山大塘3丁目付近で、建物火災との通報により消防車が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡・飯塚市で小学生男児が見知らぬ男から頭なでられ、肩に手回され「元気を分けて」と声かけられる 西町付近の道路上 福岡・遠賀町で小学生男児が見知らぬ女から「車に乗る？」と声かけられる 女は年齢、服装不明、白色軽四輪乗用車使用 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 住宅, 工場, グループウェア, 神奈川, 海, リハビリ, 老人ホーム, 墓, 埼玉