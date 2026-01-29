ジェイソン・ポラン×ユニクロ「UT」がコラボ！ 心くすぐるアートをあしらったキッズアイテムが勢ぞろい
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、2月中旬から、ニューヨークを拠点に活躍したアーティスト、ジェイソン・ポランとのコラボコレクションを、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】カラフルなカラー展開がオシャレ！ ジェイソン・ポランコラボデザイン一覧
■ベビーアイテムも展開
今回登場するのは、ジェイソンが生み出す、子どもたちの想像力をかき立てるような冒険心をくすぐる楽しいアートをあしらったキッズ＆ベビーアイテム。
キッズには、恐竜の化石や宇宙飛行士のイラストを施したTシャツや、黒地に惑星や星の総柄を散らした1枚など心踊るデザインが勢ぞろいする。
一方のベビーアイテムは、やわらかいタッチで描かれた動物のほか、車や飛行機のデザインがラインナップ。いつものコーディネートにユーモアをプラスしてくれる新しいコレクションが並ぶ。
