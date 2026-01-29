【UEFAチャンピオンズリーグ】バルセロナ 4−1 コペンハーゲン（日本時間1月29日／カンプ・ノウ）

【映像】驚愕！「大ジャンプ」の瞬間

コペンハーゲンに所属する日本代表DFの鈴木淳之介が、衝撃的な身体能力を披露した。驚異的なジャンプ力により、相手選手の腰に膝がヒット。これがファウルとなり、ファンたちを驚愕させている。

コペンハーゲンは日本時間1月29日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第8節でバルセロナと敵地で対戦。ノックアウトフェーズ・プレーオフ進出のためにも勝たなければいけない一戦で、鈴木は3バックの中央に入った。

序盤から積極的なボールキャリーや鋭い読みによるインターセプト、さらには球際の強さで攻守のキーマンとして活躍した鈴木。39分には、バルセロナのFWロベルト・レヴァンドフスキにエアバトルで圧勝した。

MFエリック・ガルシアがヘディングでクリアしたボールに対して、センターサークル付近で鈴木とレヴァンドフスキが競り合う。後ろから勢いを持って飛び込んだ180センチの鈴木は高く舞い上がると、186センチのレヴァンドフスキの腰の位置に膝がくるほどの大ジャンプで、先にボールに触ったのだ。

しかし、ここで主審はファウルの判定を下し、鈴木にはイエローカードが提示された。すると日本代表DFは両手を広げて判定に不服そうな表情を見せ、チームメイトたちも主審に抗議していた。

解説も「跳躍力あるんですよね」

このシーンについて解説の林陵平氏は、「鈴木淳之介はヘディングが強いですよね。ジャンプ力があります。ジャンプしすぎて膝が腰に入っちゃった。飛んでしまったやつですね。跳躍力あるんですよね」と驚異的な身体能力に驚愕した。

またABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも、「鈴木淳之介もヘディング競り勝ってイエローカードの領域に入ってきたのか」「モノが違う」「バルサにきてくれ笑」「跳躍力が相変わらずすげええな」「ジャンプ高すぎてイエローもらう淳之介」「これ鈴木淳之介にイエロー出んのか」「後ろから膝立てたから？」「ジャンプが高すぎてイエロー貰ってる」と大盛り上がりとなった。

鈴木の跳躍力といえば、2025年10月のパラグアイ戦（キリンチャレンジカップ）でも話題となっていた。日本代表デビューから2試合目となったこの試合でも、MFディエゴ・ゴンサレスとの競り合いで、鈴木の膝が177センチのゴンサレスの後頭部に直撃してファンを驚かせていた。

この日の鈴木はフル出場し攻守に渡って奮闘。しかしチームは後半に4失点して逆転負けを喫し、リーグフェーズでの敗退が決定した。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

