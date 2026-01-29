元おニャン子・渡辺美奈代、大根使った“簡単作り置き手料理”を紹介「すごく美味しそう」「お料理の本を出して欲しい」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。大根を 使った“簡単作り置き手料理”を公開した。
【動画】「なんでそんなにお料理上手なんですか？」渡辺美奈代が紹介する“簡単作り置き料理”の作り方
渡辺は「Minayoごはん〜作り置き〜」と題し、手際よく調理する動画を投稿。今回は「大根と大葉の浅漬け」を紹介し、手近な材料でパパッと作れる家庭の味を披露した。気になる作り方は以下の通り。
【作り方】
1：皮を剥いた大根をスライサーを使って、薄くスライスしていく
2：鍋にめんつゆ、水、しょう油、酢、砂糖、輪切りの唐辛子を入れて火にかける。渡辺は「わが家は甘めが好きなので はちみつも追加」とはちみつを追加
3：煮立ってきたら火を止め、熱いうちにスライスした大根にかける
※冷めていく間に、大根に味が染みてい く
4：タレに浸った大根の上に大葉を乗せて、味が馴染んだら食べごろ、完成
手際よく料理する動画に、コメント欄には「すごく美味しそう」「お料理の本を出して欲しい」「美しい上に料理上手なんて」「完璧」「なんでそんなにお料理上手なんですか？お料理上手、収納上手 羨ましい」などの声が多数寄せられている。
