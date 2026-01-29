Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）が２９日、都内で「レゴ（Ｒ）どうぶつシリーズキャンペーン発表会」に登壇した。１２月にレゴ（Ｒ）クリエイティブフレンドに就任しており、魅力を熱弁した。

佐久間は「子供の頃から触れ合ってきたレゴに大人になって触れてすごくワクワクした」と笑顔。会見で使用したマイクもレゴ（Ｒ）ブロックでできており、「すごいですよね。マイクなの？って思った」と驚きつつ、「ハムスターがついていたりとか、かわいいんですよね。何でもレゴでできる遊び心がある」と楽しげに紹介した。

発表会では「レゴ（Ｒ）どうぶつシリーズ」が紹介された。「うわ〜すご！こんなにいっぱいあるんだ今」と大興奮で「かわいいですよね。生きてるんじゃないかっていうぐらいかわいい」とほれぼれ。「かわいいって正義なんですよ。かわいさにいっぱい酔いしれてほしい」と熱弁した。

特に「家に飾りたいのはフラミンゴとイルカさんですね」という。「フラミンゴもめちゃくちゃ完成度高いのと大きめで、飾りたいなと。イルカもめちゃくちゃ立体的で、大丈夫なのっていうぐらい立体感と大きさがある。満足感がすごくある」とうなずき、「（フラミンゴ）髪色と一緒なのでかわいいなと思っちゃいますね」とニヤリとした。