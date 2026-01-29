【WWE】SMACK DOWN（1月23日・日本時間24日／カナダ・モントリオール）

【映像】美女レスラー、マスクを被せられ悶絶→大混乱

相棒マスクマンの”命”のマスク奪還を誓い、ロン毛のハイフライヤーが泥棒夫婦ユニットへ制裁を宣言。借りパクされたマスクを逆手に取った予想外の頭脳的フィニッシュに、ファンから「そうはならんだろ…」とツッコミが相次いだ。

WWE「SmackDown」、ネイサン・フレイザー対ジョニー・ガルガノのシングル戦は好勝負となった。だがそれ以上に、昨年からこすり続けてきたガルガノ家に奪われ、なかなか返してもらえないネイサンの相棒マスクマン「アクシオム」の青いマスクを巡る泥仕合が、思わぬ結末を呼び込んだ。

この試合に至るストーリーラインは、ジョニー・ガルガノとキャンディス・レラエ夫妻がアクシオムの青いマスクを盗み、しばらくの間「人質」のように持ち歩いていたことに端を発する。ネイサンとアクシオムは「正当な持ち主にマスクを返せ」と主張し、この日の試合は「リング上でのマスク奪還作戦」として組まれた。

試合はネイサンの高速オフェンスと、ガルガノのテクニカルなカウンターが噛み合う展開。中盤、ネイサンはスリングブレイド、コーナーへのドロップキック、ロープを利用した飛び技で主導権を握るが、ガルガノも改良型フィッシャーマンズ・ドライバーやカウンターキックで押し返す。終盤、どちらが勝ってもおかしくない流れになったところで、マスク絡みの混乱がピークに達した。

トップロープに登ったネイサンを牽制するため、キャンディスがエプロンに上がって叫びながら介入。その間にアクシオムが一瞬の隙を突いてマスクを奪い返した。ただ取り返すだけでなく、背後からアクシオムが近づき、その場でキャンディスの頭にマスクを被せてしまう。キャンディスの視界は完全に遮られた状態となった。

キャンディスが前が見えないままリングサイドでパニック状態になり、ガルガノは試合中にもかかわらず心配して近寄る。するとキャンディスは、こともあろうか振り向きざまにフルスイングのパンチを叩き込んだ。しかし殴られたのは夫のガルガノだ。その一撃で脳が揺れ、ネイサンはすかさずスクールボーイ気味の丸め込みを仕掛ける。ガルガノはほぼノーリアクションのまま3カウントを奪われた。

この予想外の結末にはファンも「こんな結末になるとは」「そうはならないだろう」「なんでやねん」「どういう介入だよ」といった驚きと困惑の声が相次いだ。夫婦ユニットの「連携ミス」というより、意地悪のバチが当たった形である。本来のガルガノの格を考えると、実力差ではなく間抜けな事故で落とした点でも屈辱の敗戦となった。

試合後、アクシオムはいったん青マスクを取り戻したが、キャンディスがまたもやマスクをひったくって魚を加えたどら猫のごとくマッハで逃走。「マスク騒動」は今後もガルガノ夫妻対アクシオム・フレイザーの因縁としてまだまだ続きそうだ。散々「覆面レスラーの命」として神聖な扱いだったマスクが、この日は完全にドタバタコメディの小道具としてリングを支配していた。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）