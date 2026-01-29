57歳・菊池桃子、スニーカーが“アクセント”の冬コーデに反響「スポーティな桃子ちゃん新鮮」「程よいカジュアル感、素敵です」 スニーカー選びのこだわりも明かす
歌手・俳優の菊池桃子（57）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。「スニーカーは、私のマストアイテムです」と書き出し、スニーカーの存在感が際立つ冬の着こなしを披露した。
【写真】「スポーティな桃子ちゃん新鮮」スニーカーが“アクセント”の冬コーデを披露した菊池桃子
服装は、デニム風の襟付きシャツにパンツ、ジャケットを羽織ったカジュアルなスタイル。グレー×白のスニーカーには「N」のマークが記されており、『New Balance（ニューバランス）』のものとみられる。
お気に入りのスニーカーについて、菊池は「メーカーはさまざま。HOKA、New Balance、ASICSを選ぶことが多いです。共通点は『クッション性』」とポイントを解説。また、「自分の身体に合う一足に出会えると、身体も、心も、ふっと楽になるんです」と買い物する際の心躍る気持ちをシェアした。
「#自分らしく」のハッシュタグが添えられたそのコーディネートに、コメント欄には「かっこいい〜」「おしゃれ〜」「可愛い桃子さん スニーカー素敵」「雰囲気違ってボーイッシュ」「スポーティな桃子ちゃん新鮮」「程よいカジュアル感、素敵ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
