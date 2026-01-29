フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、東アフリカのルワンダを訪れ、野生動物と接近したプライベートショットを披露した。

これまでもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地を旅する様子を発信してきた宇賀。2025年9月17日の投稿では、俳優の清水みさととともに、アイスランドの温泉を満喫する水着姿なども披露し、「セクシーですね」「満喫しているお二人可愛い」と話題になっていた。

“珍しい旅先”で野生動物と急接近

2026年1月27日の更新では、東アフリカのルワンダを訪れたことを報告。「ルワンダで、マウンテンゴリラに会ってきました‼︎ 道なき道を泥だらけになりながら進み、山の中を歩き回ること1時間半。ようやくその姿をとらえ、一気に疲れが吹き飛びました‼︎ 最初は少し怖かったけれど、1時間ほど近くで過ごしていると、彼らが賢く温厚だということがよくわかりました。毛に溜まった雨水をはらうために大きく伸びをしたり、脇の下を掻いてあくびをしたり、子どもをあやすために左右に揺れたり…その動きは、人間そっくり。17頭のゴリラに会うことができて、大満足‼︎生涯忘れられない経験になりました」とつづっている。

この投稿には「なかなかすごい所に行ってきましたね。ワイルドだね。」「宇賀ちゃんなんか忍者みたいですね。」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）