¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¡²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ë»²Îó¡Ö¤¿¤ÀÌ²¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª´é¤ÎÂ¦¤Ç¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬£²£¹Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾´ý´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¡Ê¤¸¤ó¤à¤³¤Î¤«¤¿¡Ë¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢à¤Ò¤Õ¤ß¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾´ý´ý»Î¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï£²£²Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££¸£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÉéÊ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ï£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦À»¥¤¥°¥Ê¥Á¥ª¶µ²ñ¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤Î¤´Áòµ·¤Ë»²Îó¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÆþ¤Ã¤¿À»¥¤¥°¥Ê¥Á¥ª¶µ²ñ¡£¾åÃÒÂç³Ø¤ÎÎÙ¤ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯Î©ÇÉ¤Ê¶µ²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶µ²ñ¤Î´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»Êº×¤µ¤Þ¤¬ºÇ½é¤Ë¡Ø¤Ò¤Õ¤ß¤ó¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡Á¡Ù¤È¤ªÏÃ¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»ä¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎºÇ½é¤Î¡Ø¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡Ù¤ÈÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥É¥Ã¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áòµ·¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤º¡¼¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»¾Èþ²Î¤âÁ´Éô°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¤¼¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤«¤éÄ°¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ò¤Õ¤ß¤ó¤µ¤ó¤Î»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¶µ²ñÃæ¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö´½¤Ë¤ª²Ö¤âÆþ¤ì¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¤¿¤ÀÌ²¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª´é¤ÎÂ¦¤Ç¡Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¾®¤µ¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ò¤Õ¤ß¤ó¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°Â¤é¤«¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¤é¤«¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Ò¤Õ¤ß¤ó¤µ¤ó¤Ï¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢°¦¤Î°î¤ì¤ë¤´Áòµ·¤Ç¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î½Ð´½¤Î»þ¤ÎÄ¹¤¤¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤â¤Á¤í¤óº£¤â¶ì¼ê¤Ê¤Î¤À¤±¤É¡£¸Î¿Í¤òÄ¤¤¤¡¢¸Î¿Í¤¬¤¢¤ÎÀ¤¤ËÎ¹Î©¤Ä¤Ë¤¢¤¿¤êÆ»Ãæ¤Î¼Ù¤òÊ§¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Ï¡¢¤è¤ê¼ê¤ò¶¯¤¯¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¬¤ò¿â¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£