【スプラトゥーン3：更新データ「Ver.11.0.0」】 1月29日 配信開始

任天堂は1月29日、Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」において、更新データ「Ver.11.0.0」の配信を開始した。

メジャーアップデートとなる「Ver.11.0.0」では、バトルに関わるシステムとバランス変更を実施。バトル中に短い時間に連続して相手を倒すなどの活躍をすると、プレーヤーが「イカフロー状態」となるほか、味方や相手がダメージを受けている時にそのプレーヤーの残り体力が表示されるようになった。また、イカ状態のプレーヤーの当たり判定が少し小さくなり、相手の攻撃が当たりにくくなっている。

このほかにも一部メインウェポンの性能を変更。アップデートと同時に行なわれていたメンテナンスも終了しており、既に新環境でゲームをプレイできる状態となっている。

対戦に関する変更について

メインウェポンの性能変更周り

スペシャルウェポンの性能変更周り

