日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２９日、東大教授が収賄の疑いで逮捕されたことを受け、東大が異例の謝罪会見を２８日に行ったことを報じた。

東大大学院の医学系研究科教授で皮膚科医の佐藤伸一容疑者は２４日、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究を行う見返りに高級クラブや性風俗店などで約１８０万円相当の接待を受けたとして、警視庁に逮捕された。東大側は一昨年９月には事案を把握していたと伝え、会見で藤井輝夫総長が「１年４か月の間、十分な説明責任を果たすことができていなかったことについては深く反省しております」と謝罪したことを映像とともに紹介した。

また東大は今回の件を受けて調査した結果、倫理規定に反する事案が２２件、うち３件が高額接待であったことを明らかにしたと伝えた。

ＭＣの武田真一アナウンサーは「もちろん真摯（しんし）に研究や診療に取り組んでいらっしゃる医師や研究者のみなさんはたくさんいると思う」とした上で「この件だけで２人が摘発されて、他にも倫理規定違反が２０件以上あるということですから、やはり組織のあり方にどこか問題があるのだろうと思うんですね。そこはしっかり正していただきたいと思います」と語った。

そして「最近、医学と美容ですとかアンチエイジングが結びついてとても大きなお金が集まるようになっている。いつまでも若々しく健康でいたいという人々の切実な願いだと思いますので、その願いを真摯にかなえようとするような医療をやってほしいと思います」と私見を続けていた。