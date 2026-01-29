今週末に劇場公開される米ファーストレディ、メラニア夫人に焦点を当てたドキュメンタリー映画「メラニア」の前売りチケットが全く売れず、欧米メディアは大コケする可能性を指摘している。

配給元のアマゾンが４０００万ドル（約６１億円）を投じて製作した同作品は、３０日に世界約３０か国の劇場で同時に封切られ、全米では数百スクリーンで上映される予定。ところが、初日上映分の予約でさえ、ほとんど空席のままだという。

例えば、フロリダ州ジャクソンビル都市圏で最も混雑する映画館では、同日午後９時５５分の上映分はまだ１枚も売れていないと英紙デイリー・エクスプレスは伝えた。

さらに、あるＸユーザーは、ジョージア州アトランタで同日午後３時３０分上映分が全て空席の予約画面を共有し、「アトランタでは初日の売り上げゼロか。劇場は大盛況」と皮肉たっぷりに投稿した。

一方、欧州最大の映画館運営会社Ｖｕｅのティム・リチャーズＣＥＯ（最高経営責任者）は英紙テレグラフに対し、英国でも同作品への関心は「今のところ低調」だと述べ、ヒットしそうにないとの見方を示した。

「メラニア」はトランプ大統領の２度目の大統領就任直前の２０日間におけるメラニア夫人の動向を追った記録。「ラッシュアワー」シリーズや「Ｘ―ＭＥＮ：ファイナル ディシジョン」のブレット・ラトナー監督がメガホンをとった。