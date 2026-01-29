あの、デビル風ミニ衣装姿にファン絶賛「スタイル抜群」「可愛すぎて二度見」
【モデルプレス＝2026/01/29】アーティストのあのが1月27日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】紅白出演美女「可愛すぎて二度見」デビル風衣装姿で美脚スラリ
あのは「＃あのちゃんねる」とハッシュタグ付きで自身の出演するテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週火曜よる0時45分〜）のオフショットを投稿。新企画の「クソ人間をあぶりだし あのゲーム」の衣装でデビルのような角をつけ、黒いワンピースに編み上げのハーフブーツでスラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「可愛すぎて二度見」「デビル似合ってる」「一生の推し」「スタイル抜群」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出演美女「可愛すぎて二度見」デビル風衣装姿で美脚スラリ
◆あの、ミニスカートで美脚披露
あのは「＃あのちゃんねる」とハッシュタグ付きで自身の出演するテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週火曜よる0時45分〜）のオフショットを投稿。新企画の「クソ人間をあぶりだし あのゲーム」の衣装でデビルのような角をつけ、黒いワンピースに編み上げのハーフブーツでスラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆あのの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎて二度見」「デビル似合ってる」「一生の推し」「スタイル抜群」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】