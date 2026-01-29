マクドナルド「N.Y. バーガーズ」5種類の新商品登場 2月4日から期間限定
【モデルプレス＝2026/01/29】マクドナルドでは、ニューヨークをイメージした新商品5種類を「行った気になる！N.Y. バーガーズ」として、2月4日から期間限定で販売する。
「行った気になる！N.Y. バーガーズ」は2022年、2023年、そして2025年に好評だった、特製の四角いバンズを使用したニューヨークをイメージしたバーガーシリーズ。2026年にはさらにパワーアップし、5種類の新しい味わいが登場する。
「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」は、肉厚100％ビーフパティにペッパーの効いたビーフフィリングとレタスが引き立てる、食べ応えのある一品。「N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー」は、ザクザク衣の食感が特徴のジューシーなチキンパティに、レタスやスイートレモンソースを合わせたクセになる一品だ。
「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」は、ぷりぷりのえびカツとガーリック、バジルのタルタルソースが相性抜群。さらに、朝マック限定で「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」、夕方5時以降の夜マック限定で「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」も登場する。新商品5種のバーガーを、朝から晩まで、まるでニューヨークに行った気分とともに楽しむことができる。（modelpress編集部）
つなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に、ポピーシードをまぶしたでこぼこで濃い焼き色が特長の特製バンズでサンド。ソテーしたビーフとオニオンの旨みが決め手の粒マスタードとブラックペッパーの効いたビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつきになる、ニューヨークをイメージした味わいの食べごたえ抜群の一品。
ザクザク食感が楽しめる、スパイスの効いたジューシーな1枚肉のチキンパティに、シャキシャキのレタスとスイートレモンソースを合わせ、ポピーシードをまぶしたでこぼこで濃い焼き色が特長の特製バンズでサンド。チリやガーリックなどのスパイスやハーブで味付けし、ペッパーをアクセントにしたザクザクの衣でやみつき感のある味わいに仕上げた、ホットチキンをイメージした一品。
ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、ガーリック＆バジルタルタルソースと、シャキシャキのレタス、クリーミーなホワイトチェダーチーズを合わせ、ポピーシードをまぶしたでこぼこで濃い焼き色が特長の特製バンズでサンド。やみつき感のあるガーリックの風味に、バジルのさわやかな香りが、えびカツやレタス、チーズのおいしさを引き立てる、ニューヨークをイメージしたスタイリッシュな一品。
夕方5時から限定。ジューシーでつなぎの入っていない厚みのある100％ビーフパティ2枚に、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に、ポピーシードをまぶしたでこぼこで濃い焼き色が特長の特製バンズでサンドした、ボリューム満点の一品。ソテーしたビーフとオニオンの旨みが決め手の粒マスタードとブラックペッパーの効いたビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつきになる、ニューヨークをイメージした味わいの食べごたえ抜群の一品。
風味豊かなソーセージパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に、焼き立てのイングリッシュマフィンでサンド。ソテーしたビーフとオニオンの旨みが決め手の粒マスタードとブラックペッパーの効いたビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつきになる、ニューヨークをイメージした味わいの食べごたえ抜群のマフィン。
