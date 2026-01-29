渡辺美奈代「お買い物から準備まで」おかずぎっしり豪華弁当披露「プロ級」「衣の揚げ加減が絶妙」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月28日、自身のInstagramを更新。おかずたっぷりの手作り弁当を公開し、話題となっている。
【写真】56歳元おニャン子「衣の揚げ加減が絶妙」からあげ・花型にんじんなど詰まった豪華弁当
渡辺は「YouTube更新！【お買い物から準備まで】みんなのためにお弁当を作りました！」とつづり、スタッフ用弁当の準備から完成までを映したYouTube動画の更新報告をするとともに手作り弁当の写真を公開。からあげを中心に、ブロッコリーやしいたけ、ほうれん草の胡麻和えなど色とりどりの和風おかずがぎっしりと詰められている。
この投稿に「いつも美味しそう」「プロ級」「嬉しいお弁当」「食べてみたい」「彩りが綺麗」「衣の揚げ加減が絶妙」などと反響が集まっている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美奈代、手作りの弁当を披露
◆渡辺美奈代の投稿に反響
