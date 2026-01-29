星名未津紀、圧巻の「Hカップ」ボディ健在！『FLASH』で魅せる究極のプロポーション♡

地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売

グラビアデビュー13年！星名美津紀が『FLASH』で20代最後の色香を魅せた！

2012年のデビュー以来、グラビア界の第一線を走り続ける星名未津紀が、1月27日発売の『FLASH』に登場。その圧倒的なプロポーションを惜しみなく披露している。

「最近ではSNSで私のことを知ってくださった年下のファンの方も増えてきました」と語る彼女。今年5月には30歳の節目を迎えるが、インタビューでは「今後もグラビアは続けていきたい」と意欲を見せている。

【プロフィール】

星名美津紀（ほしな・みづき）

29歳 1996年5月14日生まれ 埼玉県出身

T164・B92 W64 H88

2012年に「週刊プレイボーイ」でグラビアデビュー。現在までに27枚のDVDをリリースするなどグラビア界の最前線で活躍を続けている。

そのほか最新情報は、公式X（@hoshina_mizuki）、公式Instagram（@hoshina_mizuki）にて

【クレジット】

星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『少女じゃいられない』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！