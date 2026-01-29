明日30日も日本海側は大雪の恐れがあり、太平洋側の平地も所々で雪が降るでしょう。立春の頃には全国的に気温が上昇します。積雪の多い地域では、雪崩や屋根からの落雪にいっそうの注意が必要です。晴れる地域では、スギ花粉が飛びやすくなるでしょう。

前半:大雪のあと 気温上昇 雪解け進む

明日30日(金)も、冬型の気圧配置が続きます。本州の日本海側は広く雪で、北陸を中心に平地でも短時間で積雪が一気に増える所があるでしょう。太平洋側にも雪雲が流れ込みやすく、朝のうちまでは東海の平地や近畿中部の平地でも積雪や路面凍結に注意が必要です。

31日(土)から2月3日(火:節分)にかけても、北陸から北の日本海側は雪が降ったりやんだりするでしょう。1日(日)頃は低気圧が本州の南を東進する見込みですが、陸地から離れて進むため、太平洋側はおおむね晴れそうです。

4日(水:立春)と5日(木)は高気圧に緩やかに覆われます。一方、低気圧が日本海へ進んできて、この低気圧に向かうように南から暖かい空気が入るでしょう。

全国的に気温が上がり、日本海側では雪よりも雨の範囲が広がります。

気温の上昇や雨の影響で、雪解けが進むでしょう。積雪の多い地域では、雪崩のリスクがいっそう高まります。屋根からの落雪や、路面状況の悪化にも、十分お気を付けください。

また、晴れる関東以西では、スギ花粉が飛びやすくなりそうです。花粉症の症状の出やすい方は、そろそろ、本格的な対策をはじめると良さそうです。

後半:気温が上がったり下がったり

6日(金)以降は、北から寒気が流れ込んできます。

北海道は真冬日(最高気温が0℃未満)の所が多くなるでしょう。東北と北陸も次第に気温が低くなり、降るものが雨から雪に変わる見込みです。関東から九州にかけても、8日(日)から9日(月)は寒さが戻り、日中も10℃に届かない所が増えるでしょう。10日(火)と11日(水)は、再び気温が上がってきそうです。

寒暖の変化で体調を崩さないよう、注意が必要です。