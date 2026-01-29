元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏が29日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に2週間ぶりに出演した。

オープニングトークでは、北海道民に昔から親しまれてきた「べこ餅」について話すなどしたが、前週に「ラジオのタマカワ」を含めたレギュラー番組を欠席したことには言及しなかった。

前週22日の放送では、冒頭にアシスタントの原千晶アナウンサーが「今日、玉川さんはお休みということで、フリーアナウンサーの吉田明世さんとお送りします」と伝えた。番組公式Xでは21日午後10時48分に「1/22(木)の『ラジオのタマカワ』予定を変更して、#吉田明世(@akiyo_yoshida_)さんと原千晶でお届けします！！」と急きょ休むことを報告していた。

玉川氏は、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）も21〜23日に3日連続で欠席。22日の放送で、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「玉川さんですが、今日と明日、お休みでございます」と伝えたが、欠席理由は明かしていない。