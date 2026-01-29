タレントの村重杏奈さんが、自身のインスタグラムを更新。山口県での仕事後に実家に立ち寄り、家族や愛犬との時間を満喫した様子を公開しました。

【写真を見る】【村重杏奈】 実家訪問で元気チャージ 愛犬との触れ合いや「お袋の味」を堪能「大好物のピリメニを作ってもらってお腹いっぱーい！」





村重さんは「今日は山口で仕事してたんですけどラッキーな事に少し早く終わったので実家に寄ってご飯食べた！」と投稿。仕事が予定より早く終了したことで、急遽実家に立ち寄ることができたと報告しています。









「村重のお袋の味はロシア料理なので大好物のピリメニ（ロシア風水餃子）を作ってもらってお腹いっぱーい！」と喜びを表現。さらに「と思うじゃないですか？実家あるある永遠にご飯が出てくるという現象が始まって、大盛り白米と沢山のおかずをさらに食べて限界突破！」と母親の手料理を堪能したことを伝えています。









また、「帰る1時間前くらいに連絡して絶対バタバタだったのに、お腹いっぱい食べさせてもらえて10歳くらい若返った 野球部だったらホームラン500本くらい打ってるな！」と表現し、思わぬ実家訪問で家族の温かさを再確認した様子です。









実家で飼っている犬たちとの触れ合いも楽しんだ村重さん。投稿には愛犬たちとリラックスした様子の写真も複数枚添えられており、「わんわんともしっかりじゃれあった！」とコメントしています。









村重さんは最後に、「1時間！！だったけど実家でしか得られないパワーを得た！」と満足げにコメント。「おじいちゃんとおばあちゃんを抱きしめにいく事もできた！！！満足！満足！！！！！！！」と綴り、投稿を締めくくりました。









この投稿に、「家族とワンちゃんに会えて良かったね」「美味しそうですね レシピ知りたいー！！」「実家楽しめましたね」「実家で楽しい時間を過ごす事が出来て良かったね」などの声が寄せられています。



