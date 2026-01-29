タレントの山口もえ（48）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。公私ともに親交が深いタレントのギャル曽根（40）とのランチでうれしいことを明かした。

タレントの小倉優子を交えて3人でよくランチをする仲だという2人。山口は「（3人でのランチで）何よりうれしいのが、私もゆうこりんも1人前しか頼まないじゃん。でも曽根ちゃんは、メニューを見て、もう本当食べたいもの全て頼むじゃん。なんなら“これ一口食べたい”みたいなメニューも“あ、いいよ私食べるから”みたいな感じで頼んでくれる」と話した。

「だから曽根ちゃんと一緒にランチ行くと、自分の食べたいご飯プラスアルファ、“ちょっと味見したいな”とか“一口食べたいな”っていうものも全部食べられるから、すっごい幸せな気分になる」と笑顔を浮かべた。

その上で、山口は「曽根ちゃん、本当食べるよね」と感心。曽根は「本当食べます。でもなんかやっぱり初めて行ったお店って、私なんかメニュー全部食べたいんですよ。ラーメン屋さんとかも、味噌・塩・醤油とかあると、味噌・塩・醤油全部食べたいみたいな。だから、初めて行く店、結構旦那連れてって行ったりして。ここのこれ食べようと思ってたけど、やっぱこれもこれもこれもこれも食べたい、みたいな。で、パパはお酒飲みながら付き合うみたいな」と苦笑した。