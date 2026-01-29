食い尽くし系の人は、暴飲暴食のせいで将来病気になってしまうことも？ 今回は、看護師さんの奥さんが思い知った現実についてご紹介します。

私の夫も将来…

「私の夫は食い尽くし系。付き合っていた頃はまだ理性を保っていたのでしょうが、結婚してしばらくすると本性を出してきました……。早食いだから大皿で出した料理の9割は食べられるし、二つ買ったデザートは二つとも食べられます……。私の分だと言っても『じゃあ名前書いとけば？』なんて子どもじみたことを言ってきて。

私は看護師として働いているのですが、生活習慣病で入院している患者さんの家族に話を聞くと、もともと暴飲暴食をしていたという人がやっぱり多いです。看病する家族の方は本当に大変そうだし、好き勝手食べている夫も、将来病気になるんだろうなと想像してしまって……。

家にある食べ物をすべて食い尽くされたあげく、看病もしないといけないのかと思ったら、夫と一緒にいる意味がわからなくなりました。しばらくは私が教育するけど、それでも直らないようなら離婚も視野に入れようと思っています……」（体験者：20代女性・看護師／回答時期：2025年11月）

▽ 食べ物を奪われた挙句、暴飲暴食が原因で病気になったから看病しろと言われたら、誰だって嫌ですよね。一緒にいて幸せになれる要素がありません……。離婚を考えてしまうくらい、奥さんにとっては深刻な状況なんですよ……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。