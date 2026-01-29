モデルで女優の蒔埜ひな（21）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。22歳の誕生日の2月12日に発売する1st写真集「環の光」のカットを投稿した。

「写真集もう予約してくれた??」とファンに問いかけ、「日焼け跡がすごい」と記した白と青のビキニ水着姿を公開。白いバスタブでの入浴ショットや、晴天の下でスラリと伸びた脚線美を投げ出す姿をアップした。

また、別の投稿では週刊誌に先行掲載されたカットも披露。日本家屋の廊下に、編み込みツインテールヘアに、ビキニ水着姿で座って笑顔を見せるショットも公開した。

ファンやフォロワーからも「衣装も髪型も全部かわいい」「めちゃくちゃ可愛い」「スタイル抜群」「脚長くてスタイル良い」「脚長〜」「ナイスショット」「天使そのもの」などのコメントが寄せられている。

蒔埜は高知県出身。小学生からバレーボールを開始し、全国高校バレー選手権（春高バレー）にも出場。23年の「ミスオリエンタル日本大会」で特別賞を含む計8賞を受賞。24年に芸能界デビュー。TikTokの「バレーあるある」動画で話題に。映画「お嬢と番犬くん」で八木役＆バレー指導。映画「青春ゲシュタルト崩壊」には御岳役で出演。趣味はカメラ、絵画、ピアノ、豆苗栽培。特技はスポーツ全般。身長165センチ。血液型AB。