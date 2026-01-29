DEZIYUAは2026年1月27日から2月2日まで、姿勢矯正チェアの期間限定割引キャンペーンを実施する。通常価格7,469円のところ、キャンペーン期間中は5,119円で提供するとのこと。

脚部・骨盤・腰部の3点を支える構造により、座るだけで正しい姿勢をサポートするとしている本製品は、高品質メモリーフォームを座面と背もたれに採用し、身体のラインにフィットしながら体圧を分散するという。

最大約100kgまで対応し、安定感のある座り心地を実現。また、背もたれと座面には通気性を考慮した設計を施し、長時間使用時でもムレにくい構造をうたう。

本体サイズは40×33×34cm、重量は約1,000g。リビング、書斎、オフィスチェア、床座り、ソファなど、さまざまな場所で使用でき、一般的なチェアとの併用にも対応する。

製品概要 製品名：DEZIYUA 姿勢矯正チェア

価格：通常7,469円（税込）、キャンペーン特別価格5,119円（税込）

キャンペーン期間：2026年1月27日～2月2日

※商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームよりメディア運営元のONESELに還元されることがあります。掲載されている情報は執筆時点の情報、または自動で更新されています。

デスクワークで姿勢が気になる人に

姿勢矯正チェアは在宅ワークやオフィスで長時間座る環境において、既存のチェアに追加するだけで姿勢サポートが得られる、大型チェアの買い替えを避けたいユーザーにとっても導入しやすい一手となるだろう。

本製品は軽量で、リビングからオフィス、書斎まで持ち運んで使用でき、複数の場所で作業するリモートワーカーに便利だ。また、通気性を考慮した設計により、夏場の長時間使用でも快適性を保つとしている。長時間のデスクワークで姿勢改善を手軽に試したい人に適した選択肢となるだろう。

ギャラリー

