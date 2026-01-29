日精化が大幅５日続落、１０～１２月期営業利益３６％減を嫌気 日精化が大幅５日続落、１０～１２月期営業利益３６％減を嫌気

日本精化<4362.T>が大幅安で５日続落している。２８日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算で、営業利益は３８億４６００万円（前年同期比２．６％増）と増益で着地したものの、１０～１２月期では同３５．８％の減益となっており、足もとの業績悪化を嫌気した売りが出ているようだ。



機能性製品セグメントのウールグリース誘導体の販売増加やファインケミカル分野の収益性改善などがあったものの、ビューティケア機能性油剤の流通在庫調整の長期化による海外向け販売の減少や生理活性物質の国内向け販売の減少などが響いた。なお、第３四半期累計売上高は２４８億７９００万円（同６．５％減）で、機能性製品セグメントのトレーディング分野において、商事子会社の１社がグループから離脱したことから減収となった。



２６年３月期通期業績予想は、売上高３５０億円（前期比１．９％減）、営業利益５５億円（同１２．４％増）、純利益４５億円（同１６．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS