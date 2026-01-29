「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１１時現在で、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ<4180.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



同社は企業の販促などでの課題解決を支援するＡＩ搭載のプラットフォームを展開。１１月１４日発表の２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算は、売上高が前年同期比２６．３％増の３１０億３６００万円、最終利益は同３４．０％増の１６億６１００万円だった。株価は９月から１１月にかけて調整色を強め、その後は１１００円を挟んだレンジ相場に移行しているが、同社株を巡っては１月２８日の取引終了後に英ゼナーアセットマネジメントが新たに５％を保有していることが明らかとなっている。保有目的についてゼナーアセットマネジメントは「投資を主な目的とする」としつつ、状況に応じて運営及び資本の効率化に向けて「経営陣との意見交換や、重要提案行為などを行う場合がある」としている。株価の出遅れ感と直近の大量保有報告書の提出を受け、短期的な株価の上昇を期待する投資家の存在が、買い予想数の増加につながったようだ。



